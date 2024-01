Sabato 27 Gennaio 2024, 06:45

PERUGIA - Quattordicimila multe in più per violazioni al codice della strada. Su tutti, è questo il dato che salta maggiormente all’occhio scorrendo il report della polizia locale perugina, che in occasione della festa regionale per il patrono del corpo, San Sebastiano, ha fatto il punto sull’attività del 2023 da poco archiviato. Un anno intenso. Le violazioni totali al codice della strada sono state 76.648, ben più delle 62.347 registrate nel 2022. Il pacchetto delle multe ha preso forma anche e soprattutto per la violazione dei limiti di velocità: 6019 a fronte delle 3798 del 2022. Ben 2221 in più. I numeri, di certo rafforzati anche in conseguenza di maggiori controlli, raccontano in generale di una città meno attenta alle regole e alla sicurezza stradale. Concentrando l’attenzione sugli incidenti registrati lungo la viabilità cittadina (il dato generale parla di 1298 incidenti a fronte dei 1084 dell’anno precedente con dicembre come mese “nero”), l’alta velocità è di conseguenza la causa più comune. Causa in crescita: nel 2022 per 333 scontri registrati, mentre nel 2023 ha portato a far salire il numero degli incidenti a 370. In 57 casi gli agenti della polizia locale hanno riscontrato una fuga, anche qua con incremento delle statistiche (35 casi nel 2022). Segno più anche per quanto riguarda la guida senza patente (da 8 a 21) e l’abuso di alcool (da 44 a 56) e droga (da 1 a 5). C’è comunque da registrare una diminuzione, quella dei morti in strada, passati da quattro a tre. Tornando alle infrazioni, il nuovo report della polizia locale evidenzia che c’è qualche altro dato che cala: quello delle infrazioni ai semafori, cioè di chi passa con il rosso. Le infrazioni sono scese da 5029 a 4205, ai livelli del 2021 quando erano 4250.

Fronte controlli. Si registra una forte spinta alle attività in materia di sicurezza e decoro. Guardando al capitolo dei controlli sui gruppi di giovani, il report della polizia locale guidata dalla comandante Nicoletta Caponi, racconta dell’identificazione di 222 minorenni (208 l’anno precedente) con un totale di 55 denunce. «Siamo sempre più impegnati a garantire sicurezza con altre forze di polizia anche sul fronte della sicurezza urbana e del decoro», ha sottolineato Caponi durante la festa, che si è aperta in cattedrale con una messa celebrata dall’arcivescovo Ivan Maffeis, alla presenza del sindaco Andrea Romizi, ed è proseguita alla sala dei Notari. Lì l’assessore alla Sicurezza Luca Merli ha sottolineato che «abbiamo lavorato su tanti fronti per garantire la sicurezza della comunità, dedicando particolare attenzione a Fontivegge con la costituzione del Nucleo Decoro Urbano». A breve «gli agenti saranno dotati di taser in via sperimentale, dopo l’adozione dello spray urticante».

RICONOSCIMENTI Nel giorno della festa regionale della polizia locale, il Comune ha consegnato alcune targhe al personale andato in pensione nel 2023. Questi i nomi: sottotenente Massimo Bertinelli, sottotenente Giuseppe Bottigli, sottotenente Antonio Fecchi, agente scelto Enrico Giombetti, istruttore amministrativo contabile Marisa Giulietti, esecutore amministrativo Marina Cicoria, istruttore della comunicazione Angela Tonzani. Consegnato anche un assegno al dirigente medico Katia Perruccio per sostenere il reparto di Oncoematologia pediatrica del Santa Maria della Misericordia di Perugia. I fondi sono stati raccolti con donazioni del personale della struttura Sicurezza, del Camep, della Carrozzeria Grifo, Autocentri Giustozzi, Generali Assicurazioni agenzia Perugia Settevalli.

PREMI ALLE SCUOLE Sempre ieri sono stati consegnati i premi in buoni per l’acquisto di libri e materiale didattico a 5 classi quarte delle scuole primarie che hanno partecipato al concorso intitolato a Elisabetta Innocenzi, realizzando elaborati sul tema della sicurezza stradale e della figura del vigile urbano. Primo premio (800 euro) alla primaria Iqbal Masih di Montegrillo, secondo premio (600 euro) alla quarta A della Tofi di Montebello (Ic Perugia 6) e alla quarta A della primaria di Casa del Diavolo (Ic Perugia 15). Rispettivamente, di 450 e 350 euro i premi per la terza classificata, cioè la quarta A della primaria di Ponte Pattoli (Ic Perugia 15) e per la quarta classificata, cioè la quarta A della primaria Rodari di San Marco (Ic Perugia 1).