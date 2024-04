Scontro auto-moto sulla Pievaiola: muore un ragazzo

PERUGIA - Un giovane alla guida della propria moto ha perso la vita nel pomeriggio di domenica lungo la Pievaiola, lungo la variante di Tavernelle. Secondo le prime informazioni, a seguito di un drammatico incidente che avrebbe visto coinvolta anche un'automobile. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16, e la dinamica è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Città della PIeve.

Una prima ricostruzione parla di uno scontro frontale, visto la moto procedeva verso Piegaro mentre l'auto in senso opposto verso Perugia. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare.