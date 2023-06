Venerdì 9 Giugno 2023, 09:08

PERUGIA - Stato di salute degli edifici, analisi degli spazi esterni, barriere architettoniche e servizi. Strutture delle scuole superiori della provincia passate al setaccio con un monitoraggio promosso da Altrascuola-Rete degli studenti medi e Circolo Legambiente Perugia-Valli del Tevere. Sono state raccolte oltre 1000 risposte (641 relative al Perugino e 124 al Folignate) da 29 istituti, con una partecipazione ben distribuita dal primo al quinto anno. Sul tema della qualità e adeguatezza degli spazi, è emerso che «troppo spesso risultano non conformi alle esigenze», come ad esempio l’ingresso prima del suono della campanella (non possibile nel 52,4 per cento dei casi). Attenzione è stata rivolta al tema delle barriere architettoniche: per il 32,2% degli studenti ci sono problemi di accessibilità, ad esempio con l’assenza di rampe per l’ingresso alle strutture. Problemi anche per dimensioni di porte e aule. Per quest’ultime emergono segnalazioni critiche nel 30% delle risposte, mentre il 70 per cento ritiene che non ci siano problemi di sovraffollamento. I promotori dell’analisi hanno chiesto agli studenti anche la situazione dei bagni, toccando il tema dell’inclusione e dei servizi. Dal report è emerso, ad esempio, che le scuole provviste di distributori di assorbenti sono meno del 5%. Fronte palestre: il 53% delle scuole ne ha una, ma nel resto dei casi non c’è un ambiente dedicato. Positive le risposte su spogliatoi, meno quelle sulla percezione degli spazi che spesso risultano inadeguati, al pari della situazione di climatizzazione (per il 21% il confort termico è inadeguato). Un problema analogo per i laboratori dove il riscaldamento risulta spesso poco adeguato. L’analisi su corsi di recupero, attività e fonti rinnovabili ha chiuso l’approfondito monitoraggio presentato ieri al Porco Rosso, in via Alessi.

QUI MARIOTTI A proposito di scuole e problemi, ieri si è tenuta la protesta organizzata al Mariotti. Gli studenti hanno scritto una lettera riassuntiva dei temi, ponendo una serie di questioni per poterle discutere, consegnandola agli uffici della segreteria. Edilizia, arredi, rapporto studenti-professori, criticità nei progetti. Questi in sintesi i temi trattati dai ragazzi in occasione della manifestazione promossa dall’Unione degli studenti di Perugia con la lista Listeria.