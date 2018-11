PERUGIA - Paura all'alba di venerdì lungo il Raccordo, in galleria tra gli svincoli di Prepo e Piscille in direzione Ponte San Giovanni. Due auto, per cause ancora in corso d'accertamento da pare degli agenti della polizia stradale subito intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e all'ambulanza del 118, si sono scontrate a seguito di un tamponamento.



Una persona è rimasta ferita, ma come si vede dalla foto le conseguenze sarebbero potute essere decisamente più gravi. I vigili del fuoco hanno operato per liberare le persone persone all'interno degli abitacoli e mettere in sicurezza i mezzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA