Schianto tra camion e nove auto in superstrada: bloccata la statale E45 a Casalina

PERUGIA - Un camion e nove auto sono stati coinvolti in un incidente lungo la strada statale 3bis Tiberina (E 45) all'altezza di Casalina in direzione di Terni.

L'incidente ha causato il blocco temporaneo del traffico, con disagi e lunghe code in superstrada. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Secondo quanto si è apreso in un secondo momento, nell'inciente non si segnalano feriti. La corsia interessata all'incidente è stata riaperta.