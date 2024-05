La ternana Lorela Cubay si laurea Campione d'Italia con la Reyer Venezia

TERNI La pallacanestro ternana festeggia un risultato storico per lo sport cittadino. Per la prima volta una giocatrice di basket ternana vince lo scudetto e si laurea Campione d’Italia. Succede a Lorela Cubay, pivot della Reyer Umana Venezia che con la vittoria per 80 -74 sulla Famila Schio si aggiudica la serie finale per tre gare a zero, taglia questo prestigioso traguardo e chiude un percorso iniziato da bambina a Terni, nelle fila della Pink Basket dove apprese i primi fondamentali del gioco. “E’ una vittoria che dedico a due persone – dichiara la neo campione d’Italia Lorela radiosa a “Il Messaggero” prima di partire alla volta degli Stati Uniti, dove inizierà la stagione nella WNBA dove giocherà con le Atalanta Dream il prossimo campionato – A mio zio Edison che mi ha tramesso la passione per la pallacanestro portandomi a vedere le sue partite con la Leo Basket alla Cupola di Viale Trieste, ed a Stefania Barbetti, che è stata la mia prima allenatrice e che voglio pensare sarà contenta più di me in questo momento così importante per la mia carriera dovunque si trovi”.

