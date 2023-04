Perugia, riparte a maggio l'ampliamento del PalaBarton. Ospiterà gli Europei di volley

PERUGIA - Parallelamente alla conclusione della stagione sportiva, che per quanto riguarda il grande volley maschile di Superlega è quasi arrivata alle battute finali, sta per scattare una nuova fase dei lavori di ampliamento degli spalti al PalaBarton di Pian di Massiano. Il dettaglio sull’intervento in corso da tempo emerge da una determinazione dirigenziale dell’unità operativa Impianti sportivi e Erp del Comune: «I lavori di montaggio delle strutture in acciaio sono previsti nel mese di maggio 2023, come da cronoprogramma lavori predisposto dalla ditta». Il palasport quest’anno sarà scenario di un grande evento pallavolistico, il campionato europeo maschile. Tra le città che ospiteranno le gare del girone di qualificazione dell’Italia (Pool A nella quale affronterà Belgio, Estonia, Serbia, Svizzera e Germania) c’è come noto anche Perugia dove si terrà il 31 agosto la partita tra Italia ed Estonia ed il 1 settembre la gara tra la nazionale azzurra e la temibile Serbia. Anche per questo il piano di ammodernamento dell’impianto è vasto, e va oltre l’ampliamento della capienza che grazie ai quattro spicchi di congiunzione fra gli spalti esistenti (uno è la tribuna retrattile da 454 posti) porterà il numero massimo di spettatori a circa 5mila rispetto agli attuali 3.976. Ogni spicchio ospiterà 300 spettatori.

IL PUNTO Lo scorso febbraio era stato inoltre approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione, di videosorveglianza e per l’adeguamento delle uscite di sicurezza. Una parte dell’intervento finanziata con risorse provenienti dalla Regione e che va ad integrare e completare quello, approvato con delibera di giunta comunale del 29 giugno 2022, sulla ristrutturazione ed ammodernamento del palasport tramite l’ampliamento delle gradinate per un importo che sfiora gli 1,3 milioni di euro integralmente a carico del Comune. «Oltre a realizzare i nuovi spalti – riportava una nota del Comune - sono previste opere collaterali per garantire la sicurezza nel corso delle manifestazioni, tra cui un’area parcheggio ed un settore riservati ai tifosi ospiti e la manutenzione degli arconi in legno». Intanto, sul fronte europei, come riportato ieri su queste colonne c’è da registrare il nuovo sopralluogo di Cev e Fipav. L’assessore allo Sport Clara Pastorelli, con i tecnici dell’ente Paolo Felici e Giacomo Capone, ha accompagnato la delegazione per toccare con mano la situazione. Il Comune ha fatto sapere che non è emerso alcun elemento di criticità ed è stato confermato che Perugia ospiterà le due gare dell’Italia.