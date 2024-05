Alviano, comunità in lutto. Addio all'ex vice sindaco Gianni Bagnolo

ALVIANO Diciannove anni di amministrazione e un eterno amore per Alviano. Così lo ricorda la sua comunità nel giorno dell'addio.

Gianni Bagnolo, ex vice sindaco nelle amministrazioni Santi, circa un anno fa era stato insignito anche del premio "castellano dell'anno".

«Volevo far fare al mio paese la più bella figura, davanti ai miei concittadini e a chi veniva da fuori - aveva affermato Bagnolo nel corso della cerimonia -».

Oggi, la notizia della sua morte ha gettato la comunità nello sconforto.

Tantissimi i messaggi di cordoglio.

«Casa e Castello. - ha scritto l'amministrazione comunale - Ci permettiamo di interpretare quelli che sono stati per Gianni Bagnolo, tra gli amori della sua vita. Troveremo, nei prossimi giorni, le parole migliori per ricordare l'impegno di questo grande uomo, che ci ha lasciato questa notte. Intanto mandiamo un grandissimo abbraccio ai suoi cari».

I candidati della lista ViviAmo Alviano, in corsa per le comunali del 8 e 9 giugno, hanno posticipato la presentazione in segno di rispetto.

Da oggi, la camera ardente è allestita alla chiesa del Cardellino. Il funerale sarà celebrato domani alle 15.30, nella chiesa parrocchiale.