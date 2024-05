Lunedì 13 Maggio 2024, 17:06

Lo scuolabus è tornato a circolare ad Orvieto. Dopo la risoluzione contrattuale con la società appaltatrice, l'amministrazione comunale ha trovato una soluzione da qui a giugno.

Il servizio di accompagnamento, infatti, è stato affidato fino al termine dell’anno scolastico alla ditta giunta seconda nella procedura di selezione ad evidenza pubblica che era stata espletata per l’aggiudicazione del servizio stesso. Un cambio in corsa reso necessario dopo che la scorsa settimana l’amministrazione comunale aveva rotto con la società vincitrice della gara, la Falchi gestioni srls con sede a Vicenza, per la non corretta esecuzione del servizio. La società, a sua volta, aveva interrotto il servizio dopo che le proprie operatrici si erano licenziate lamentando il pagamento di diverse mensilità arretrate.

Oggi lo scuolabus per i 13 bambini, fruitori del servizio, è tornato a circolare.