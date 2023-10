Mercoledì 18 Ottobre 2023, 08:58

PERUGIA - Qualche giorno fa l’appello tramite le colonne del Messaggero, ora Ponte Valleceppi fa un passo avanti con una raccolta firme che ha subito riscosso grande adesione. Così il quartiere, dai residenti ai titolari delle attività commerciali, fa rete per chiedere alle istituzioni una decisa stretta sulla sicurezza del territorio. Con una petizione che sarà consegnata a prefettura, questura, carabinieri e al Comune, i cittadini chiedono «un più incisivo controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine» auspicando una «intensa presenza» ritenuta decisiva per migliorare il livello di vivibilità dell’intera area. Alla base dell’iniziativa popolare c’è la complessa situazione che sta vivendo il quartiere che, come già raccontato nei giorni scorsi «da un paio di anni sta degenerando» ed è reduce da una estate particolarmente complicata sotto il profilo della sicurezza. I problemi? «Risse, furti e tentati assalti alle abitazioni», ma anche una delicata situazione «legata allo spaccio» e episodi di «danneggiamento di beni pubblici». Così i cittadini, che si dicono letteralmente «allarmati», scrivono alle istituzioni chiedendo aiuto e soprattutto presenza nel quartiere. Gli episodi oltretutto hanno avuto «una crescita esponenziale nell’ultimo anno», tanto da portare i residenti ad avviare una campagna di raccolta firme. Nella stessa petizione i cittadini, riprendendo quanto già raccontato al Messaggero qualche giorno fa, si dicono «seriamente preoccupati per la sicurezza e l’incolumità in particolare dei giovani» che «hanno diritto di crescere in un contesto sociale sereno». «Non è possibile – avevano detto i cittadini - che i nostri figli si trovino di fronte a situazioni oltre il limite anche alle 8 di mattina». Il riferimento è ai fatti accaduti a cavallo tra settembre e ottobre oltre che alla situazione legata allo spaccio. L’obiettivo dei residenti è ottenere una presenza costante di forze dell’ordine. Tra i residenti c’è chi aveva già contattato le istituzioni, in primo luogo il Comune, per chiedere una maggiore attenzione. A fronte di passaggi maggiori, la petizione rafforzerà la richiesta perché «il territorio è troppo vasto e serve un’opera di prevenzione maggiore».