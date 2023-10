Lunedì 23 Ottobre 2023, 07:04

PERUGIA - Sono giornate di forte allerta nella zona di San Marco, quartiere dove si torna ancora una volta parlare di problemi connessi alla sicurezza. I residenti da tempo sono in guardia, scambiandosi segnalazioni che rimbalzano nelle varie chat della zona. Gli ultimi messaggi, scritti proprio nel fine settimana appena concluso, raccontano di un via vai di persone sospette, di furti in strada e tentativi di furto nelle abitazioni. Difficile dire quanti siano in tutto gli episodi che si sono verificati e soprattutto se si tratta sempre delle stesse persone via via segnalate. Certo è invece che a San Marco e dintorni c’è grande paura, soprattutto nella fascia del tardo pomeriggio quando cala il buio. Le giornate infatti si sono notevolmente accorciate, spesso cala la nebbia e in alcuni punti del quartiere ci sono ripetuti problemi di illuminazione pubblica. Anche sabato sera, tanto per fare un esempio, la zona di via dell’Acquario, nella parte bassa del quartiere, era completamente al buio. Proprio in quella fascia di San Marco, secondo le segnalazioni dei cittadini rimbalzate di chat in chat, da qualche tempo è stata notata la presenza di persone sospette che si aggirano anche nei garage dei palazzi. Ma ci sarebbero anche episodi ben più gravi. Nelle chat si parla di un paio di furti avvenuti in strada nella zona delle attività commerciali e qualche tentativo di effrazione nelle abitazioni della zona centrale del quartiere. Qualche residente avrebbe anche cercato di filmare delle persone sospette, mettendole poi in fuga. Come in altri quartieri della città alle prese con problemi di sicurezza, oltre alle segnalazioni alle forze dell’ordine, i residenti insomma cercano di difendersi come possibile dall’assalto dei balordi. A San Marco e dintorni, manco a dirlo, viene subito rilanciato l’appello per controlli ed una presenza costante di pattuglie delle forze dell’ordine. Lo stesso che stanno chiedendo, allargando la lente al resto della città, nella zona di Ponte Valleceppi dove è in corso una raccolta firme. Come già raccontato dal Messaggero in questi giorni, i residenti si sono mobilitati dopo l’estate di fuoco fra furti, risse e spaccio. Anche lì c’è paura, ma grande voglia di voltare pagina. Tant’è che è stata avviata la raccolta firme con cui sarà chiesto alla istituzioni e forze dell’ordine di spingere forte sui controlli e sulla presenza nel territorio, quest’ultimo ritenuto elemento chiave in fatto di prevenzione dei problemi in chiave sicurezza.