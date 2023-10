Innovazione e sicurezza, presentato oggi a Roma il Taser 10 in occasione dell'Axon Roadshow 2023

Una gittata massima di 13,7 metri, la possibilità di distribuire fino a 10 dardi mirati, più tempo a disposizione per agire e consentire la de-escalation e la risoluzione di situazioni critiche. Sono queste le caratteristiche dell’ultima innovazione tecnologica in casa Axon, leader mondiale nella produzione di dispositivi per la sicurezza pubblica che ha presentato oggi a Roma il TASER 10.

La presentazione

Ad oggi sono ben 6.000 i TASER in dotazione alle squadre di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza in tutta Italia e circa 200 i comuni che utilizzano quotidianamente uno o più tecnologie firmate Axon. Nelle grandi città come Roma, che conta almeno 100 dispositivi in dotazione, l’uso del TASER ha consentito alle Forze dell’Ordine di essere più efficaci e risolvere le situazioni critiche più rapidamente, senza danni né per gli operatori di polizia né per i soggetti coinvolti. A oltre un anno dalla sua adozione in Italia, il TASER è stato utilizzato da parte dell’Arma dei Carabinieri in più di 1.300 interventi e nell’80% dei casi la sola estrazione del dispositivo è bastata per intervenire in maniera efficace, frenando il soggetto.

La testimonianza, questa, del suo significativo utilizzo anzitutto come strumento deterrente. Il nuovo TASER 10 è stato presentato in occasione della tappa nella Capitale dell’Axon Roadshow 2023, il tour partito dagli Stati Uniti e dal Canada che quest’anno è arrivato per la prima volta in Europa e in Italia con lo scopo di dimostrare le potenzialità delle soluzioni proposte dall’azienda, capaci di rendere sempre più innovative e all’avanguardia le operazioni delle Forze dell’Ordine. L'Axon Roadshow, infatti, è un'occasione per gli addetti ai lavori (e non solo) di toccare con mano l’ampia gamma di prodotti Axon, tra cui il simulatore di addestramento in realtà virtuale, le telecamere connesse, il software di gestione delle prove e molto altro.

«Vogliamo contribuire fattivamente alla sicurezza tanto dei nostri agenti, quanto dei cittadini. Sotto questo profilo, infatti, puntiamo a ridurre del 50% le morti tra gli agenti e i civili a seguito degli scontri con armi da fuoco entro il 2033», ha dichiarato Loris Angeloni, Managing Director Axon Italia. «Un obiettivo ambizioso che siamo determinati a raggiungere grazie a investimenti volti a favorire un piano di sviluppo tecnologico, manifatturiero e di Ricerca & Sviluppo in grado di rendere l’Italia un posto attrattivo e un riferimento di crescita e innovazione in Europa».

Le soluzioni di Axon

Oltre al TASER 10, coloro che hanno partecipato al Roadshow hanno avuto l'opportunità di sperimentare e conoscere meglio ciascuna delle soluzioni connesse alla rete avanzata Axon, tra cui: