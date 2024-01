Mercoledì 17 Gennaio 2024, 07:30

PERUGIA - Automobili e abitazioni nel mirino dei ladri. Sono giornate complicate per i residenti di alcuni quartieri, alle prese con una serie di furti e spaccate. Riguardo i furti nelle case, le ultimissime segnalazioni arrivano dalla zona di Colle Umberto, dove almeno un assalto sembra essersi verificato nella prima serata di lunedì. Ad allertare il quartiere, con lo scopo di mettere in guardia quante più persone possibile, sono stati direttamente i cittadini facendo ricordo ai social e alle chat di zona. Secondo quanto raccontato nel tam tam, sarebbe almeno una la casa finita nel mirino dei balordi, nella piazzetta centrale del quartiere. Ma c’è chi segnala possibili tentativi di effrazione anche a poche decine di metri, a ridosso del plesso scolastico di zona. Sul posto, come spiegato dagli stessi cittadini, sono immediatamente intervenuti i carabinieri. In quella zona di furti si era parlato anche recentemente, lo scorso novembre. A distanza di poco tempo, torna la paura.

Ma la situazione sembra essere complicata anche nei quartieri di San Marco e Ponte d’Oddi, dove in pochi giorni si sono verificati un paio di episodi che hanno allarmato i cittadini. A San Marco, come raccontato anche nella chat di zona, nata per segnalare criticità di questo tipo, è stata rubata una borsa dall’interno di una macchina. Secondo quanto spiegato dai residenti, una donna sarebbe stata avvicinata e distratta da una persona, per poi sottrarre la borsa dall’auto. Di spaccata si parla invece a Ponte d’Oddi dove, sempre secondo quanto spiegato via social dai cittadini, nel mirino dei ladri è finita una machina in sosta. Il furto si sarebbe verificato di prima mattina, verso le 8,30. Un danno che fa seguito all’analoga spaccata avvenuta il giorno precedente a Chiugiana, nell’area delle scuole. Nel breve tempo impiegato per accompagnare i figli, la proprietaria dell’auto si è trovata di fronte ad un vetro in frantumi. Quel che era dentro l’automobile non c’era più. Una beffa bella e buona. Raccontando l’accaduto nei social, anche con la speranza di allertare quante più persone possibile e magari ritrovare qualcosa (come accaduto con il portafoglio, rinvenuto nei pressi del cimitero di San Mariano), ha sottolineato che una situazione analoga in quella zona si sarebbe verificata altre volte. La sicurezza nei quartieri della città continua insomma a tenere banco. E’ di poche settimane fa la grande mobilitazione scattata in un’altra zona, quella di Ponte Valleceppi, dove sono scattati controlli mirati da parte delle forze dell’ordine e l’associazionismo ha dato il via ad una serie di eventi per rilanciare la socialità e la presenza dei cittadini nel territorio.