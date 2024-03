Domenica 17 Marzo 2024, 09:04

PERUGIA - Tira ancora aria di polemica a Pretola, quartiere da tempo isolato per l’intervento in corso alla Ripa dove si sta mettendo mano per la prevenzione del rischio idrogeologico. L’ultima preoccupazione, che ha letteralmente trascinato i cittadini in strada, è delle scorse ore. Hanno infatti suscitato allarme dei cartelli di cantiere dove si annunciava il prolungamento della chiusura di strada Ponte Valleceppi – Pretola fino al 30 aprile. Residenti e commercianti hanno subito alzato la voce, lamentando i disagi che comporta il prolungato isolamento. «Il quartiere con quella strada chiusa è tagliato fuori dalla vicina Ponte Valleceppi, dove sono tanti servizi. Alla lunga ne risentono anche i pochi negozi che ci sono qua». Da tempo era prevista una riapertura per questi giorni e la novità ha lasciato a bocca aperta i cittadini. Il Messaggero ha verificato la situazione chiedendo un riscontro al Comune. L’assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini ha spiegato che la strada sarà riaperta fra pochi giorni, venerdì 22 marzo. Così sarà fino al 2 aprile, quando scatterà la nuova chiusura per consentire l’ultimazione del maxi cantiere. I lavori erano attesi da tempo, visti i problemi riscontrati alla parete collinare che avevano portato a dover istituire il senso unico alternato lungo strada Ponte Valleceppi – Pretola. Il via al cantiere, finanziato con il Pnrr, rappresentava l’ultima criticità per il territorio, che adesso però alza la voce per una situazione di disagi prolungata. Il caso è stato sollevato ancora una volta pure dal consigliere comunale Francesco Zuccherini (Pd), che annuncia una interrogazione. Mesi fa aveva ne aveva già presentata una chiedendo tempi certi sulla realizzazione e «una puntuale e attenta comunicazione alla cittadinanza». I cittadini, proprio in queste ore, hanno sottolineato che il parziale isolamento del quartiere sta creando disagi anche alle poche attività commerciali presenti a Pretola. Pesa inoltre, per la comunità, l’assenza di servizi (su tutti sanitari e scolastici) presenti solo nella limitrofa Ponte Valleceppi, difficile da raggiungere fino alla riapertura del tratto.

I LAVORI I lavori, avviati da tempo, sono finanziati con 2,3 milioni di euro dal Pnrr, missione Rivoluzione verde e transizione ecologica. Gli interventi in parete sono calibrati in base alle caratteristiche meccaniche delle varie zone del versante attraverso chiodature, tiranti e rete metallica. Il progetto prevede la realizzazione di un muro di sostegno alla base della scarpata. Una volta ultimate le varie lavorazioni, scatterà la fase di ripristino della pavimentazione stradale per un tratto di circa 300 metri lineari.