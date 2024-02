Giovedì 1 Febbraio 2024, 06:30

Il braccio di ferro nel Pd non si ferma. Ieri sera, intorno alle 22, dal presidente dell’assemblea Paolo Coletti è arrivata la convocazione del parlamentino che si terrà martedì (ore 21) al Circolo Arci la Piroga. La richiesta è, di fatto, dei firmatari del documento anti commissariamento con Sarah Bistocchi commissario. E all’ordine del giorno c’è anche la rielezione del segretario. Per chiedere la convocazione bastano 14 firme, l’assemblea ha più di 70 membri. C’è da capire se gli anti commissariamento (ma no anti Ferdinandi) abbiamo i numeri per reggere la sfida. Certo è che a Perugia ci sono due Pd.

FERDINANDI-DAY

Ormai il duello tra Margherita Scoccia (FdI), assessore all’Urbanistica e candidata sindaco di centrodestra con i civici e Vittoria Ferdinandi per il Patto Avanti, è in fase di decollo. Domani mattina la coalizione di centrosinistra incontrerà la candidata designata. Quel faccia a facci chiesto dalla stessa Ferdinandi che aveva preso tempo dopo i contatti di martedì. Non una frenata anche perché i bene informati raccontano come il Cavaliere al merito della Repubblica sia già al lavoro: cartina ella città sul tavolo e un piano per girare ogni quartiere e ogni frazione. Giusto per dire che il passo di domani mattina diventa solo la chiusura del cerchio.

I SOCIALISTI

Ci sarà il Pd, ci sarà il M5S, ci sarà Demos, ci sarà l’Alleanza Verdi-Sinistra, ci saranno i Civici Umbri, ma ci sarà il Psi? Gli ultimi rumors dicono che qualche buon dubbio c’è. Il passaggio negli organismo di partito per valutare la candidatura di Vittoria Ferdinandi, richiede più tempo e al tavolo il Garofano potrebbe non starci. Certo domenica 21 gennaio al 110 Caffè quando ha mosso il passo decisivo Patto Avanti c’era anche il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio e tanti occhi erano già puntati su Vittoria Ferdinandi invitata alla convention del campo largo. Basterà per far benedire anche dal Psi umbro il matrimonio per la candidatura a sindaco? Senza dimenticare che l’altra anima socialista, quella di Socialisti per Perugia, è schierata con la candidatura a sindaco di Giacomo Leonelli (Azione) nel progetto Pensa Perugia.

LE LISTE

Il sì, insomma di Vittoria Ferdinandi, al centrosinistra è scontato. Tant’è che già c’è sul tavolo l’idea di una lista con il nome della candidata sindaca. A proposto di liste. Il commissariamento del Pd dopo le dimissioni di Sauro Cristofani e la nomina di Sarah Bistocchi, apre anche quel fronte sulla scelta dei 32 per palazzo dei Priori. Non è escluso, come già avvenuto per le elezioni politiche, che un posto nei trentadue che correranno per il rinnovo del consiglio comunale, i dem lo riservino a Demos. Il Pd riparte dal gruppo consiliare, ma non tutti. Perché Erika Borghesi ha chiesto la deroga cinque anni fa per il terzo mandato, Sarah Bistocchi ha detto chiaro che la deroga non la vuole. Quindi i dem avranno in lista Francesco Zuccherini, Elena Ranfa, Nicola Paciotti e Marko Hromis. Ma prima c’è l’assemblea di martedì.