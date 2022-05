«Correte, c'è una persona nuda in terra e insanguinata in via Angeloni». Giallo a Perugia per la caduta da un terrazzo

PERUGIA- Una persona nuda e insaguinata è stata trovata sul selciato di un condominio di via Mario Angeloni. L'allarme è scattato mercoledì mattina intorno alle sei. Sul posto al polizia, il 118 e la polizia municipale chimatata per gestire il traffico visto che la zona è stata sigillata dagli in vestigatori per ricosrtuire l'accaduto. La persona trovata nuda e insanguinata, forse è una trans, è stata portata Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia dal 118 con la scorta di un'auto della polizia. Diverse le fratture riportate nell'impatto con il selciato. Gli agenti stanno cercando testimoni e risalire all'identità di chi è finito di sotto, da un terrazzo al quinto piano. Non si esclude, al momento, alcuna pista. Indagini della squadra mobile. I poliziotti stanno valutando anche le immagini delle telecamare della zona per trovare qualche fotogramma utile a riscostruire la vicenda.