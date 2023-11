Martedì 14 Novembre 2023, 11:05

PERUGIA - Luci e ombre sul verde cittadino. Le prime riguardano la realizzazione di due parchi inclusivi che saranno realizzati a Pian di Massiano e Sant’Anna. Sempre sul questo fronte, l’altra novità è la conclusione dei lavori per il nuovo parco delle mura (zona Canapina): sarà inaugurato sabato alle ore 12. Ma c’è anche il risvolto della medaglia, cioè una criticità sul piatto da tempo, quella della pineta di Ponte Felcino, chiusa da lungo tempo per ragioni di sicurezza. Il Comune lavora con una serie di controlli che porteranno ad un progetto di gestione dell’area e degli alberi, ma le associazioni ambientaliste alzano ancora la voce chiedendo tempi rapidi, salvaguardia dei pini e soprattutto perché «a distanza di più di un anno non si è presa nessuna misura idonea per rendere fruibile la pineta». Sarà organizzato così un nuovo sit in di protesta, sabato pomeriggio alle ore 15. All’iniziativa promossa dall’associazione Ginkgo Perugia hanno aderito Coscienza verde, Comitato Salviamo Collestrada, Noi cittadini.

Tornando alle novità dei parchi, è dei giorni scorsi il via libera della giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente Otello Numerini, ai progetti esecutivi per la realizzazione di due aree inclusive. I due interventi, finanziati per un importo complessivo di oltre 147mila euro con le risorse presenti nel fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, prevedono la creazione di altrettanti parchi giochi, accessibili a tutti grazie all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il primo parco sorgerà nella zona centrale del Percorso Verde Leonardo Cenci in prossimità del laghetto e dell’area giochi esistente. Il progetto prevede la realizzazione di un camminamento in cemento (che collegherà il parcheggio ubicato nei pressi del campo da calcio fino alla nuova area giochi), una pavimentazione in gomma alla base dei giochi, 5 attrezzature ludiche, 3 panchine ed una bacheca informativa. Il secondo intervento prevede la realizzazione di una nuova area giochi, a valle del parco di Sant’Anna e nelle vicinanze della scuola Lombardo-Radice, con nuova pavimentazione in cemento lungo il camminamento, due attrezzature ludiche, pavimentazione in gomma, modifiche al tornello di accesso esistente ed una bacheca informativa. «I due parchi coinvolti nel progetto – spiega l’assessore Numerini – sono tra le aree verdi più amate e frequentate dai cittadini per la loro storica vocazione sportiva e ricreativa con larga presenza di bambini e bambine. Grazie al progetto in esame saremo in grado di rendere i parchi giochi maggiormente fruibili con un occhio di riguardo nei confronti dei ragazzi e ragazze con disabilità».