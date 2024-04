Narni, eventi. Arpa presenta il "misuratore di sostenibilità". Firmata intesa con il comune

NARNI Eventi culturali come occasione di promozione della sostenibilità. Arpa presenta un sistema di valutazione che ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale nella "progettazione e nella gestione delle iniziative pubbliche e private".

Fra le caratteristiche principali dell'applicazione

tracciare il livello di attenzione posto alla gestione sostenibile e individuare aree di miglioramento;

definire il grado di maturità nella gestione della sostenibilità degli eventi e iniziative

avere da Arpa accompagnamento nel percorso di miglioramento della qualità delle scelte organizzative garantendo un sistema di monitoraggio degli effetti prodotti

L’applicativo realizzato da Arpa è in grado di generare un report di sintesi in cui sono indicati la valutazione ed eventuali suggerimenti per il miglioramento.

Il Comune di Narni ha sottoscritto con Arpa protocollo d’intesa per promuovere e sostenere la fasi di avvio e sperimentazione del progetto di rating sia con le iniziative organizzate e gestite direttamente sia con quelle alle quali concede il proprio patrocinio, come l’Ente Corsa all’Anello.