Sabato 23 Settembre 2023, 08:13

PERUGIA - Archiviata la pratica dell’Europeo di pallavolo, decisivo per dare l’avvio ai lavori di ammodernamento, c’è già uno sguardo verso nuovi interventi per il PalaBarton di Pian di Massiano. Un impianto «che è pronto a crescere di livello nell’offerta sportiva e degli spettacoli, divenendo punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale». A sottolinearlo con convinzione l’assessore comunale allo Sport Clara Pastorelli, che ieri insieme al sindaco Andrea Romizi, all’assessore regionale Paola Agabiti (Turismo, scuola e sport), al presidente della Fipav regionale Giuseppe Lomurnom e al tecnico comunale Paolo Felici, ha fatto il punto sul palazzetto di oggi e di domani. Già, perché a fronte dei lavori per 2,3 milioni già effettuati (1,3 stanziati dal Comune, 1 dalla Regione), su tutti l’ampliamento dei posti con i 4 spicchi che portano la capienza a 5mila spettatori, l’impianto di aerazione (durante l'Europeo ha garantito una temperature di 24 gradi e il 51% di umidità nelle parti alte) e il potenziamento della sicurezza (24 uscite e videosorveglianza con 30 telecamere totali), c’è in programma tanto altro. Nell’impianto comunale, dove è in fase di ultimazione il quarto spicchio, nell’immediato si metterà mano alle balaustre con l’obiettivo di favorire la visuale degli spettatori. L’appello è partito dagli stessi tifosi che, prossimamente, vedranno scattare anche l’intervento di consolidamento delle arcate del palazzetto. In programma c’è pure la sostituzione del parquet. Sarà messa mano anche alla Curva Nord. Il Comune ha chiare le opere da fare e sta lavorando per reperire le risorse. Di certo un risparmio arriverà dall'impianto fotovoltaico che, grazie a recenti cambiamenti, permetterà di utilizzare quanto prodotto per l'impianto di illuminazione.

Intanto è stata espressa grande soddisfazione per il lavoro fatto che, dopo l’Europeo di volley, porterà nell’estate 2024 un altro grande evento sportivo. «A giugno Perugia sarà capitale europea del karate», ha annunciato Pastorelli. Allo sport, come detto, si affiancheranno i grandi eventi musicali. I lavori sono stati eseguiti anche in questa ottica polifunzionale. Il PalaBarton permetterà di installare un determinato tipo di palco utilizzato negli spettacolo. Così come gli spicchi sono stati realizzati rialzati per consentire a terra l’uso per attività sportiva (lì non c’è solo la Sir Perugia, ma numerose altre realtà che utilizzano l’impianto durante la settimana). Su questo concetto si metterà mano anche alla Curva Nord. C’è l’obiettivo di rinnovarla, portandola al livello degli spicchi laterali e con alcune file retrattili, per meglio utilizzare lo spazio del campo. Lo spazio sottostante, oggi inutilizzato, sarà a disposizione proprio delle associazioni. Ecco il quadro del nuovo PalaBarton, che tornerà ad ospitare la Nazionale di volley (non solo maschile ma anche la femminile) come sottolineato da Lomurno, e che si conferma «impianto importante per Perugia e l’Umbria, con gli eventi che fanno da traino al turismo», ha sottolineato Agabiti.