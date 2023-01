Venerdì 20 Gennaio 2023, 09:14

In un anno i numeri totali delle multe elevate dalla polizia locale non cambiano. Cambia la lettura dentro al grande contenitore di come i perugini si comportano lungo le strade cittadine. Le violazioni al Codice della strada, secondo i dati resi noti nel giorno della festa del Corpo, sono state lo scorso anno 62.347, erano 63.931 nel 2021. C’è un delta negativo di 1.584.

A proposito di multe: è certa la rottamazione come annunciato le scorse settimane su queste colonne. I conti dicono che palazzo dei Priori andrà ad alleggerire il bilancio, sul fronte della cartelle esattoriali legate alla violazioni al Codice della strada, di circa 1,5 milioni di euro per gli importi che arrivano a mille euro per gli anni tra il 2000 e il 2015. Insomma, il totale delle multe che verranno cancellate sono la parte più grande dello stralcio che qualcuno chiama rottamazione.

Sul fronte delle multe dello scorso anno balza all’occhio il fatto che i perugini sono stati più attenti alle violazioni legate alla velocità. Gli autovelox che vengono piazzati dentro agli speed check, hanno scattato foto per 3.798 volte contro le 6.279 violazioni dell’anno precedente. Si tratta di 2.481 verbali in meno da 179 euro. Evidentemente la crisi ha convinto anche chi spinge sull’acceleratore a ridurre la velocità in prossimità di quelli che vengono chiamati i vigili arancioni.

Se sulla velocità i perugini al volante stanno più accorti, tornano a crescere le multe legate al passaggio con rosso ai semafori. I semafori vampiro nel 2022 hanno colpito 5.029 volte, nel 2021 il dato si era fermato a 4.250, cioè 779 infrazioni in più. Stabili anche le violazioni per l’accesso irregolare in Ztl superano appena le 41.500, solo duecento in meno rispetto all’anno precedente.

Crescono gli incidenti totali che sono stati rilevati dalla polizia locale: passano da 954 a 1.084, cioè 130 in più. Dimezzati quelli mortali rilevati che passano da 8 a 4 (307 i feriti). È maggio il mese dell’anno con più incidenti (108), agosto è il mese meno pesante: 63 quando la città si svuota per le vacanze estive. Mercoledì e venerdì i giorni neri sulle strade con 172 incidenti. La maggior parte degli incidenti, secondo le statistiche rese note ieri mattina a palazzo dei Priori, avviene alle cinque del pomeriggio.

La causa principale degli incidenti lungo le strade comunali è sempre la velocità che, praticamente, ha un peso determinante in un terzo degli incidenti rilevati: il dato dice 333 volte.

La mancata precedenza è causa di incidenti 181 volte; mentre l’assunzione di alcol e droga da parte di chi guida ha causato incidenti rispettivamente in 44 casi e una volta. Colpisce il numero dei pirati della strada: la fuga in caso di incidente è stata rilevata trentacinque volte, un dato, ai di là dei raffronti, ancora troppo elevata.