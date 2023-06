Perugia, moto contro auto: grave motociclista. Operato d'urgenza

Lunedì 26 Giugno 2023, 09:22







«Quella nel fosso davvero non è nulla di buono. Mi sa che chi la guidava si è fatto davvero molto male». La considerazione di un lettore del Messaggero nel raccontare ciò che ha appena visto passando con la macchina, purtroppo, è molto vicina al vero: dal pomeriggio di ieri, infatti, un perugino di 52 anni è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia in prognosi riservata e per le ferite subite a seguito dell’incidente che ha avuto mentre era a bordo della sua moto è stato operato d’urgenza, alla testa e alle gambe. I fatti. L’allarme viene lanciato intorno alle tre del pomeriggio, a seguito di un incidente che ha visto coinvolte una Lancia Y e una moto di grossa cilindrata lungo la strada che unisce San Martino in Campo e San Martino in Colle. Sul posto immediato l’intervento del personale medico sanitario del 118 e degli agenti della polizia locale. Coinvolti nello scontro il 52enne alla guida della moto e un uomo di 83 anni che invece stava conducendo l’utilitaria. Gli agenti stabiliscono come l’incidente sia avvenuto frontalmente tra i due mezzi, e dopo aver informato la procura dell’accaduto svolgono tutti gli accertamenti del caso. Tra cui anche la somministrazione dell’etilometro nei confronti del conducente dell’auto, che avrebbe dato risultato negativo. Le condizioni del motociclista appaiono subito molto gravi: l’uomo ha perso molto sangue e le ferite riportate imporranno la decisione di lì a un’ora di operarlo con la massima urgenza. Le sue condizioni sono considerate particolarmente gravi, la prognosi come detto è riservata. Polizia locale al lavoro per stabilire le cause, con la procura che sta valutando l’apertura di un fascicolo.