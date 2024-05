Lunedì 20 Maggio 2024, 08:49

GUBBIO - Va di corsa Pietro Alessi, protagonista al campionato Tcr Italy Dsg che viene considerato come il più importante appuntamento tricolore turismo italiano ed è seguitissimo a livello internazionale. Il pilota eugubino, che giovedì compirà 19 anni, sta preparando la prossima gara a Pergusa, storica pista siciliana, dal 7 al 9 giugno.

Si presenterà dopo essersi messo in evidenza nella gara d’esordio ai primi di maggio sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, iniziando con una P5 in qualifica alla guida dell’Audi Rs3 Lms del team Rc Motorsport con cui ha mostrato un buon feeling fin dalle prime battute. In gara-1 è partito in griglia dalla quinta posizione lottando con le posizioni di testa, finché al terzo giro ha riscontrato problemi al motore che gli hanno fatto perdere potenza per tutta la durata.

I problemi al cambio e alla gestione delle gomme non hanno impedito al giovane di conquistare una quarta posizione su 20 piloti classificandosi secondo nella speciale graduatoria degli under 25. In gara-2 è poi partito in quarta posizione e nonostante i meccanici abbiano lavorato per ore, impegnati a risolvere problemi al motore, dopo due giri ha riscontrato lo stesso problema. Dopo una gara difficilissima, passata a gestirsi al meglio, Alessi ha comunque ottenuto la quarta posizione e il secondo posto nella categoria under 25.

«Nonostante i numerosi problemi - racconta il ragazzo - siamo rimasti tutti contenti del risultato e ci troviamo in terza posizione in ottica campionato a pochi punti dal primo in classifica. Stiamo sviluppando la vettura per il prossimo appuntamento a Pergusa». Il team Rc Motorsport ha ingaggiato di Alessi puntando molto sul talento di questo ragazzo pieno di qualità e ambizioni.

