Perugia, prende fuoco una stufa: due ustionati

PERUGIA Due persone sono rimaste ustionate a Cenerente per un incendio in una abitazione. L'incendio, nella notte tra lunedì e martedì, forse causato da una stufa, si è sviluppato in un appartamento al secondo piano di una palazzina. Sul posto 118 e carabinieri olotre alle squadre dei vigili del fuioco arivate dal distaccamento di corso Cavour e dl comando provinciale di Madonna Alta. Le due oersone che hanno riporttao ustioni sono risucite a uscire dall'appartamento con le proprie ganbe e poi son state soccorse dal personale sanitario.