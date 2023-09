Sabato 2 Settembre 2023, 10:36

Più sono passate le ore e più la situazione legata al crollo al terzo piano del Centro salute Perugia centro di via XIV Settembre si è fatta pesante. Tant’è che dopo il sopralluogo di ieri mattina dei tecnici e della direzione dell’Usl 1 con i vigili del fuoco è «stato ritenuto opportuno chiudere il terzo piano ed alcune stanze dello stabile». L’annuncio del blocco dell’intero terzo piano e di altri locali è arrivata nel pomeriggio. Ieri mattina una pattuglia nutrita di dipendenti(sono 25 gli addetti che lavorano nello stabile malandato)si è ritrovata fuori dell’ingresso e poi ha incontrato i vertici di Asl e distretto, non hanno incrociato le braccia, per esempio i prelievi a domicilio sono andati avanti regolarmente, ma hanno chiesto conto e ragione della situazione di rischio ai vertici della Asl1. Faccia a faccia nella sala della fotocopiatrice al piano terra con il dg Enrico Martelli, il direttore sanitario Luigi Sicilia e la responsabile del distretto del Perugino, Barbara Blasi.

Il crollo è avvenuto giovedì mattina e un dipendente che si accorto che qualche cosa stava succedendo, ha lasciato in tempo la scrivania.

IL PIANO

Rassicurazioni sulla sicurezza dello stabile («da un punto di vista sismico e strutturale non ci sono problemi », ha detto prima il dg Martelli davanti ai microfoni) e rassicurazione sui lavori. Che inizieranno praticamente subito con il trasferimento di alcuni servizi. Una partita da meno di mezzo milione di euro, in attesa dei lavori da cinque milioni di euro che potranno, nel riassetto della sanità territoriale, in via XIV Settembre, il Cot. Cioè la centrale operativa territoriale che gestirà gli interventi sanitari sul territorio. I primi servizi a essere spostati (da lunedì 11) saranno quello farmaceutico (che sarà portato a Madonna Alta, nei locali vicino all’ex Centro Salute) e quello psicologico giovanile (che andrà in maniera provvisoria nei locali della formazione aziendale, situati vicino l’Hospice). Poi il 15 ottobre il Centro salute che va in via del Giochetto.

Intanto la Cgil con Vanda Scarpelli, segretaria della Camera del Lavoro di Perugia, Renzo Basili segretario generale della lega Spi Cgil di Perugia-Torgiano-Corciano e Donatella Renga, segretaria generale della Fp Cgil di Perugia attacca: « grave quanto accaduto - continuano i rappresentanti sindacali - ma ancor più grave è la miopia delle amministrazioni pubbliche e l’incapacità di adeguata programmazione dei lavori di ristrutturazione».

CASA DELLA SALUTE

Dici Centro salute di via XIV settembre e pensi alla Casa della Salute di Monteluce. Il dg Martelli ha spiegato che la Asl sta andando avanti nell’acquisizione degli spazi e ha fatto stimare i locali del comparto all’Agenzia del Territorio. Spiegando che per la Casa della Salute il piano A è Monteluce, il piano B è via XIV Settembre.

Spiegazione che, nel giorno dell’emergenza, arriva quando Prelios, gestore del Fondo Umbria in cui c’è il comparto Monteluce, ha pubblicato un avviso per la vendita del comparto per una superficie utile complessiva di 52mila metri quadrati. L’avviso scade martedì 20. Il valore del comparto è di 22,220 milioni e in vendita ci sono due lotti completati, due in corso di completamento, due da riqualificare e 5 aree edificabili. Le destinazioni dei lotti sono a parcheggio, student housing, asilo, socio sanitario, commerciale (bar, negozi e supermercato)