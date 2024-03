Atene, colpo in banca 31 anni fa: il manto stradale crolla oggi. I ladri avevano scavato un tunnel

Com'è possibile che una rapina in banca avvenuta 31 anni fa sia strettamente collegata con il cedimento del manto stradale in una delle vie principali di Atene? Il motivo è semplice: i ladri, per portare a termine il loro colpaccio, scavarono un tunnel sotterraneo lungo circa 25 metri su cui nessuno è mai intervenuto e che quindi ha causato il crollo di ieri.

La rapina

La vicenda è stata raccontata da Kathimerini. Nel 1992 alcuni rapinatori penetrarono nei sotterranei della Banca nazionale greca, violando 301 cassette di sicurezza e arraffando beni dal valore complessivo di 5 miliardi di dracme (circa 14 milioni di euro).

Il crollo

Il cedimento del manto stradale è avvenuto ieri nella corsia centrale di corso Kallirois, ad Atene, nei pressi dello Stadio Panathinaiko, causando lunghe code e un ingorgo del traffico. Secondo gli addetti della periferia dell'Attica e della Compagnia di approvvigionamento idrico e fognario di Atene che hanno lavorato durante la notte per riparare il manto stradale, il crollo sarebbe stato favorito proprio dalla costruzione del tunnel anni fa. Secondo gli addetti, infatti, in questi anni non sarebbe stato compiuto alcun intervento per rinforzare il manto stradale.