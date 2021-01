Perugia, in auto a Fontivegge con un coltello:«Mi serve per aprire le bottiglie di birra». Denunciato

PERUGIA Gli agenti della squadra volante durante un servizio di controllo del territorio hanno controllato, vicino a un negozio nel quartiere Fontivegge, due italiani di 3 e 53 anni a bordo di un'auto. In cinquantatreenne è risultato essere il proprietario dell’auto sottoposta a sequestro nel mese di ottobre a causa della mancata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Il proprietario del mezzo quindi circolava con l’autovettura ancora sottoposta a sequestro tanto da incorrere ad una ulteriore sanzione costituita in un ulteriore sequestro finalizzato alla confisca ed un’ammenda di 2000 euro. Cosa ancor più grave che l’uomo, secondo quanto reso noto dalla questura, ben occultato all’interno del cassetto laterale dell’auto, nascondeva un coltello di circa 18 centimetri. Alla domanda degli agenti su cosa ne facesse di un coltello al seguito l’uomo riferiva che lo utilizzava per aprire le bottiglie di birra, non sfuggiva però ai poliziotti la presenza nello stesso cassetto laterale di un cavatappi. L'uomo è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere.

