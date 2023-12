Martedì 12 Dicembre 2023, 09:04

PERUGIA - Il Comune mette in vendita vecchie poltrone e sedie del teatro Morlacchi, sostituite tempo fa nell’ambito della completa riqualificazione della struttura, finanziata tramite l’Art Bonus da Brunello Cucinelli. La novità emerge dalla delibera 500 della giunta comunale messa nero su bianco nei giorni scorsi riguardo l’alienazione di vari beni mobili. Ci sono infatti anche altre cose finite nella lunga lista di beni di cui l’ente vuole disfarsi. Ma in particolare spiccano le vecchie sedute del Morlacchi. L’allegato numero 3 all’atto della giunta riporta nel dettaglio tipologia, quantità e valore dei beni inseriti nel piano alienazioni. Ci sono 84 poltrone in velluto rosso provenienti dai palchi teatro, con un prezzo di vendita pari a 180 euro al pezzo, e 307 sedie con schienale in legno e seduta in velluto rosso, anch’esse provenienti dai palchi. I beni da alienare, che per le loro caratteristiche non sono più utilizzabili per fini istituzionali, spiega l’atto, sono conservati nei magazzini del Comune dove sono stati fatti appositi sopralluoghi per stilare le liste allegate alla delibera di giunta, predisposte dal personale degli uffici dell’unità operativa Acquisti e patrimonio di palazzo dei Priori. In particolare nel primo elenco (allegato 1) sono compresi beni omogenei come sedie e tavolini «cedibili singolarmente al prezzo unitario individuato» e nel secondo elenco (allegato 2) «i beni singoli, ovvero plurimi ma per loro natura cedibili in unica soluzione». A tutto questo si affiancano le sedute dei palchi del teatro Morlacchi «che sono state sostituite con altre a norma ed è quindi possibile procedere all’alienazione». La vendita avverrà «mediante avviso pubblico al prezzo unitario indicato, a coloro che ne faranno richiesta e con le modalità e nell’arco temporale di apertura dell’avviso stesso». Per i beni del secondo allegato il Comune procederà «mediante procedura di asta pubblica, con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta più alta rispetto all’importo posto a base di gara». Ma quanto vale la partita delle alienazioni? La sola tranche del Morlacchi sfiora i 52mila euro, cifra che arriva ad un totale di 58.745 euro con il riferimento complessivo della vendita di tutti i beni individuati.