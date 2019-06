© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Prima del grande caldo arrivato all’improvviso, ha colpito duro la pioggia. Soprattutto a fine maggio hanno ha colpito pesantemente le strade del territorio comunale. Tanto da costringere palazzodei Prioriamettere manoal portafoglio e acquistare di gran carriera sessanta tonnellate di conglomerato bituminoso a freddo. Le scorte stavano finendo e il Comune ha messo mano al portafoglio per spendere 11mila euro più Iva per comprare il bitume chemancava. I fornitori arrivano per metà delle sessanta tonnellate dall’Umbria e per metà dal Trentino.E proprio dal Trentino arriva la novità tecnologica che gli esperti dell’Area Governo e Territorio, unità operativa Mobilità e infrastrutture, ritengono più imporrante. Il conglomerato bituminosi acquistato consente una sorta di sigillatura stradale anche se nella buca c’è ancora l’acqua della pioggia. Cioè anche con la pozzanghera l’intervento è realizzabile. Una soluzione che permette sia interventi più rapidi, perché non c’è bisogno che le strade si siano asciugate e le pozzanghere siano scomparse che, tecnicamente,sono ritenute migliori. Il piano anti buche dovrebbe scattare da martedì, al massimo mercoledì, dopo che la consegna delle sessanta tonnellate di bitume è stata effettuata al cantiere comunaledi Santa Lucia. Nella road map degli interventi a palazzo dei Priori hanno segnato in rosso alcune zone della città come quelle più danneggiate dalle piogge dei giorni scorsi. In particolare le buche più pericolose sono state segnalate in via Settevalli, a Lacugnana, nella zona di Madonna Alta e a Pian di Massiano.Ecco cosa spiegano i tecnici del Comune nell’atto con cui vengono impegnati e spesi i soldi per acquistare il bitume: «Si manifesta la necessità di procedere in maniera urgente ed improcrastinabile al reintegro delle scorte... il reintegro è indifferibile i quanto la chiusura delle buche che si stanno creando in questi giorni a seguito delle importanti manifestazioni piovose, sono fonte di costante pericolo per la circolazione e quindi per la pubblica incolumità. Il mancato reintegro delle scorte- spiegano ancora i tecnici dell’unità operativa mobilità e infrastrutture- vorrebbe dire sospendere anche il servizio di pronto intervento che molto spesso è chiamato, anche di notte, dalle centrale operativa dei vigili urbani per provvedere alla chiusura di buche sula pavimentazione stradale per cui la mancata rimozione della segnalata situazione costituisce pericolo per la pubblica incolumità ed espone il Comune al concreto rischio di danni patrimoniali».Intanto, a proposito di buche, arrivanoprotesteper lostato del piazzale del Cva di Sant’Erminio. «Tra pochi giorni in questo luogo - denuncia il fresco consigliere comunale del Pd, Francesco Zuccherini- si svolgerà la “Sant’Erminio in Festa e Palio dei Rioni”, un momento molto importante e partecipato dalla cittadinanza. In questo piazzale si svolgerà parte della festa. Per caso il Comune di Perugia è intenzionatoadintervenire?».