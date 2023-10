Martedì 17 Ottobre 2023, 08:28

PERUGIA - Pressing sui cantieri finanziati con il Bando Periferie e Agenda Urbana per l’area di Fontivegge e del Bellocchio. Proprio per quest’ultimo prende forma anche la pratica della Zona 30. Un’ordinanza della struttura Sicurezza del Comune annuncia modifiche alla viabilità per l’avvio dei lavori di sistemazione dei marciapiedi esistenti in via del Macello e via del Bellocchio. Sono due delle zone che rientrano nel progetto, che nella sua interezza interessa il quadrante compreso tra via del Macello, via Simpatica, via Spagnoli e via Martiri dei Lager. L’intervento, spiegano i progetti approvati da tempo, punta ad «affrontare e risolvere alcuni dei problemi di mobilità del quartiere creando una Zona 30 all’interno dell’isolato racchiuso dalle vie di attraversamento, operando mediante azioni di controllo del traffico e valorizzando la mobilità pedonale e ciclabile, la cui domanda risulta in costante crescita».

A causa della densità urbanistica e dei differenti standard rilevati soprattutto a livello dimensionale delle carreggiate, spiegano ancora i progetti, sarà necessario procedere all’instaurazione di sensi unici al fine di liberare superfici utili della carreggiata e destinarle a nuovi spazi di sosta breve e all’allargamento dei marciapiedi per costituire una doppia promiscuità sia sulla carreggiata (per l’utenza carrabile e ciclabile), sia sui marciapiedi (per l’utenza pedonale e ciclabile). «L’intervento è strettamente connesso con la riqualificazione del sottopasso della stazione e con la riqualificazione del parco Vittime delle Foibe, ed è volto a creare un migliore sistema di accessibilità agli spazi e edifici pubblici del quartiere». Per consentire l’esecuzione degli interventi previsti scattano alcune modifiche alla viabilità, in vigore fino al 18 novembre, dalle ore 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali. Previsto il senso unico alternato di marcia (con segnaletica, impianto semaforico o personale addetto) in via del Macello, nei tratti interessati dai lavori, istituito progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori. C’è poi il restringimento della carreggiata in via del Bellocchio, nel tratto disciplinato a senso unico di marcia, e il senso unico alternato di marcia sempre in via del Bellocchio ma nel tratto disciplinato a doppio senso di marcia. L’ordinanza specifica che l’obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati è fissato a carico della corrente di traffico che incontra l’ostacolo. Durante la fese di cantieri il limite massimo di velocità è di 30 chilometri orari.