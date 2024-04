Sabato 6 Aprile 2024, 07:05

PERUGIA - Quarto ferito. A coltellate. In sette giorni. Fontivegge torna a fare paura. Dopo un periodo, prolungato, di relativa tranquillità, negli ultimi giorni le cose sembrano essere tornate a un livello di guardia decisamente più alto.

Perché se da un lato va anzitutto detto come nessuna delle persone rimaste coinvolte nelle violente liti sia rimasta gravemente ferite, è vero al tempo stesso che soltanto casualità hanno permesso di evitare il peggio.

Perché la violenza degli scontri e il tentativo di fare realmente male all’avversario è testimoniato dall’utilizzo di coltelli per risolvere le dispute.

L’ULTIMO CASO

A finire in ospedale, nel tardo pomeriggio di giovedì, uno straniero che raccontato al personale medico sanitario del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di essere stato aggredito e colpito da una coltellata alla gamba. Stando a quanto si apprende, la presunta lite con aggressione sarebbe avvenuta diverse ore prima ma evidentemente l’uomo ha deciso di recarsi in ospedale soltanto quando il dolore della ferite e le conseguenze della coltellata erano tali da non essere più sopportabili.

Il personale medico infermieristico del pronto soccorso avrebbe riscontrato una ferita superficiale, ma l’uomo ha comunque accusato un dolore tale da costringerlo a ricorrere finalmente alle cure dell’ospedale.

Dopo le cure del caso, è partita inevitabile la comunicazione alle forze dell’ordine con la polizia che ha iniziato a svolgere tutti gli accertamenti di routine per individuare il contesto in cui l’uomo, di origini africane e relativamente giovane, ha subito la coltellata che lo ha portato in ospedale.

Non si esclude inevitabilmente come la problematica possa essere collegata a qualche regolamento di conti nel mondo del traffico e spaccio di droga, dal momento che storicamente nella zona di Fontivegge certe situazioni vengono risolte a coltellate. Ma non è da escludere che qualcosa possa essere accaduto anche a seguito di una lite per motivi banali nella zona circostante la stazione.

I PRECEDENTI

Quattro feriti in una settimana, dunque. Il primo caso è stato nella serata di giovedì scorso, quando due sudamericani hanno violentemente litigato per una donna all’incrocio tra via Canali e via della Ferrovia. L’intervento della polizia direttamente in un appartamento ha messo fine alla violenza, anche se uno dei due litiganti è stato ritrovato sanguinante lungo la strada all’esterno dell’appartamento stesso. I due uomini sono stati denunciati.

Al pari degli altri due balordi, un italiano e uno straniero, denunciati stavolta dai carabinieri a seguito di una violentissima lite nella notte di Pasqua, con l’italiano (un perugino quarantenne) che ai militari ha raccontato di essere stato a lungo aggredito dallo straniero armato di un coltello. Anche in questo caso, in strada tracce di sangue. In questo caso pochi dubbi sul fatto che la lite sia avvenuta per la droga.