Mercoledì 6 Dicembre 2023, 08:56

La vittoria di Olbia era nei piani così come nelle previsioni era che il Cesena si prendesse i tre punti contro la Juve NG. Ma il turno numero 16 di campionato per il Perugia è comunque andato in archivio con soddisfazione considerando l’imprevisto passo falso della Torres in casa della Fermana e il controsorpasso alla Carrarese al terzo posto, favorito dal pareggio dei toscani con la Recanatese di Giovanni Pagliari. Nei prossimi turni il Perugia sa bene di dovere assolutamente accorciare quel maledetto gap di 10 punti che lo divide dalla vetta, vincendo sia la partita interna con la Vis Pesaro domenica (fischio d’inizio ore 16,15) sia il successivo derby in casa dell’Arezzo.

Nella speranza che il Cesena decida di rallentare il passo che tiene da inizio torneo. L’occasione potrebbe arrivare sabato nell’anticipo di Recanati, nella tana di un grande amico del Perugia come Giovanni Pagliari e di un ex bandiera come Federico Melchiorri.

Il club marchigiano è tra l’altro in piena lotta per un posto-playoff e avrà tutto l’interesse ad essere protagonista di una giornata memorabile, con la certezza di motivazioni in più per Pagliari e Melchiorri. Ma al di là dei sentimenti il Perugia ha già avuto modo di sperimentare sulla sua pelle quanto il Tubaldi e quell’avversario siano davvero ostici per tutti.

Il turno successivo vedrà il Perugia sul campo dell’Arezzo il giorno dopo lo scontro diretto Cesena-Torres e anche da lì potrebbe scaturire qualcosa di buono. Riuscire a rosicchiare più punti possibili sarà importante in attesa di Perugia-Cesena del 23 dicembre, big-match che chiuderà l’andata prima del giro di boa e del mercato, una sorta di “partita della verità” per i grifoni e però anche per i romagnoli. Il piano è questo, contando poi di aumentare ulteriormente il ritmo nel girone di ritorno arrivando a colmare il gap in maniera completa. Non sarà semplice ma a quel big-match del 23 intanto bisognerà arrivare bene. E dunque sarà bene pensare a una sfida per volta.

Intanto ieri, nel recupero, il Pescara ha travolto (5-0) in trasferta il Pontedera salendo a 27 punti, due meno del Grifo. Ripresa senza tre elementi per i grifoni a Ellera: a riposo è rimasto Matos che ha rimediato un’influenza gastrointestinale, mentre Vazquez prosegue il suo recupero e c’è ottimismo sulla possibilità di averlo almeno in panchina domenica prossima. Infine, per Paz – uscito prima a Olbia per un problemino all’adduttore - lavoro differenziato in palestra: anche nel suo caso c’è fiducia nel recupero.

BIGLIETTI IN VENDITA

Dalle ore 16 di domani inizierà la vendita, online e presso le ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per Perugia-Vis Pesaro, acquistabili coni carta di identità. La biglietteria del Curi sarà aperta venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domenica dalle 10 alle 14,15.