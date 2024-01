Lunedì 22 Gennaio 2024, 09:38

LA CITTÀ CHE CAMBIA

GLI ENTI COINVOLTI

IL PRIMATO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo campus per un polo della formazione multidisciplinare che coinvolgerà Università, Umbria Its (Istituto tecnologico superiore) e Arpal (Agenzia Regionale per le Politiche Attive). La nuova Pentima prende forma. L'avvio dei lavori è previsto per maggio, quando inizierà il primo lotto degli interventi in programma. Saranno rimessi a nuovo i locali del Centro di formazione regionale dell'Arpal, così come sarà riammodernata da cima a fondo la palestra, permettendo in questo modo di dotare il multicampus di Pentima di uno spazio sportivo. Si tratta di un primo intervento il cui iter amministrativo dovrebbe terminare per la fine di aprile, con i lavoratori che entreranno in azione a maggio, per un importo di 4 milioni di euro di interventi. A fare il punto della situazione in vista dell'avvio del cantiere su Pentima è stata l'assessore regionale Paola Agabiti durante la sua audizione in Prima commissione a Palazzo Spada.Un investimento complessivo di 24 milioni di euro che la Regione ha pianificato per fare di Pentima il nuovo campus della formazione multidicplinare a Terni, con l'Università che avrà spazi riammodernati a disposizione per i laboratori e le aule di Ingegneria, ma che potrà contare anche sulla possibilità di ulteriori locali per operazioni future. Il secondo lotto infatti prevede una serie di lavori per rimettere a nuovo gli spazi oggi utilizzati dall'Università. Ma a Pentima troverà spazio anche la sede dell' "Its Umbria academy biolabotech", il corso di alta formazione organizzato dalla Regione dedicato alle biotecnologie che oggi è collocato nei pressi del Tulipano. Si chiuderà così il cerchio per un campus della formazione che coinvolgerà più livelli, da quello base (Arpal) a quello avanzato (Its), e riguarderà ovviamente anche l'aspetto della ricerca e della didattica legate all'Università.In occasione dell'audizione è stato fatto il punto della situazione anche sul servizio mensa con la Regione che pubblicherà un secondo avviso per individuare un gestore, visto che il primo non è andato a buon fine. Insomma, la nuova Pentima sta prendendo forma come è emerso durante la Prima commissione. E con l'occasione è stato ricordato anche che Pentima rappresenta da tempo un polo di eccellenza per i laboratori di Ingegneria. Non a caso è stato ricordato che di recente ingegneri e tecnici della Nasa e del "Massachusetts institute of technology" poche settimane hanno utilizzato i laboratorio Serms del polo universitario ternano a Pentima per testare i nuovi elementi di un rilevatore che andrà a bordo della stazione spaziale internazionale.© RIPRODUZIONE RISERVATA