Campane a festa e la gioia di De Rebotti dal tetto della chiesa: «C'è una seconda guarigione!»

La notizia della guarigione della seconda paziente narnese è arrivata dal sindaco Francesco De Rebotti, senza appoggiarsi ai social ma, come si faceva una volta, l’ha strillata dall’alto del campanile della cattedrale di Narni nella consueta benedizione con le reliquie del patrono san Giovenale. Nell’occasione pasquale il sindaco ha “aiutato” don Sergio Rossini, il parroco, a salire le anguste, e tantissime, scale del campanile, inscenando una vera e propria processione, solo loro due, però: “Le reliquie l’ha portate il sindaco a rappresentare l’intera città che si affida a San Giovenale, al suo Patrono, per riuscire a scampare a questa pandemia”. E proprio nel discorso Francesco De Rebotti ha strillato della guarigione della donna che non è della comunità ma che lo era diventata per lavoro e vicinanza ad altre contagiate. Ormai, è la quinta volta che accade, la domenica, tutte le domeniche: il parroco sale le scale del campanile per innescare un happening che viene partecipato da finestre e terrazze, chiamandosi sia alla voce che tramite la diretta facebook, che registra ormai più visitatori che una messa di Pasqua in tempo normale, anche perchè si è “allargato” all’intero territorio narnese.

