Parte a Terni la raccolta dei tappi di sughero

di marcello guerrieri

TERNI Raccogliere i tappi in sughero usati che vengono gettati nella spazzatura. Un vero e proprio patrimonio perduto se si considera che il sughero è riciclabile al cento per cento in innumerevoli applicazioni, dalla bioedilizia all’arredamento, dall’abbigliamento al settore meccanico e aerospaziale a quello artistico.

A Terni, grazie al patto di collaborazione firmato tra l’associazione Bruna Vecchietti, Asm Terni spa e Amorim, la prima società in campo mondiale per la lavorazione del sughero, parte la campagna “Io sto col sughero”, che consentirà di raccogliere i tappi per poi consentire il loro riciclo.

I volontari della onlus Bruna Vecchietti sono impegnati in queste ore nella distribuzione di contenitori grandi e piccoli in attività commerciali specifiche, come cantine, ristoranti, pizzerie e bar, ma anche nelle scuole e presso le famiglie che ne faranno richiesta.

Per richiedere i contenitori sarà sufficiente contattare l’associazione Bruna Vecchietti, nella sede di via Mascio 1 A, di fronte alla stazione ferroviaria oppure rivolgersi all’Asm. La raccolta dei tappi di sughero si affianca a quella, che va avanti ormai da anni, che la onlus Bruna Vecchietti sta portando avanti per l’alluminio, la banda stagnata ed i tappi di plastica.

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA