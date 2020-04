Narni. La Corsa all'Anello (virtuale) prosegue domani con il concerto dei musici dei tre Terzieri.

L’esibizione del gruppo dei musici della Corsa all’Anello di Narni è prevista per domani sera nell’ambito del programma virtuale della cinquantaduesima edizione della grande festa narnese: un evento che vuole mettere in mostra la complessità di una musica che sembra semplice ma ha aspetti di difficoltà oltre ad essere molto gradevole. Non è stato possibile, per le note restrizioni, svilupparlo in diretta ma c’è speranza che dopo il quattro di maggio, con l’arrivo della Fase 2, gli stessi musici non riescano a deliziare gli amanti della festa con un concerto live da svolgersi nel chiostro di Sant’Agostino e trasmesso su facebook. Comunque sia domani sera alle 21 ci si potrà collegare al sito della Corsa all’Anello per avere un’ora di buona musica medievale, insomma un video party.

Il giorno dopo, il martedì, a mezzogiorno, ora davvero classica, prenderà il via sempre nel canale della Corsa, pure la rubrica di cucina, che si discosta, e parecchio, da quelle che si vedono sui canali televisivi, perchè interesserà il cucinare in modo inusuale i cibi. Non va dimenticato che quelle lezioni terranno conto del fatto che le pietanze non conterranno né pomodoro e nemmeno lo zucchero ed il peperoncino, che si sa, sono stati scoperti da Colombo insieme all’America.

