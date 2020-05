Il Comune di Terni allenata la presa sui parchi. Da domani quasi tutte le aree verdi della città saranno riaperte. Cambieranno anche gli orari di apertura e chiusura dei cancelli. Non più dalle 9 alle 19 ma dalle 9 alle 20. La svolta è maturata ieri dopo la decisione di affidare ai volontari, in particolare guardie zoofile e guardie ambientali, il controllo dei parchi, in maniera tale da sensibilizzare le persone rispetto ai temi legati alle disposizioni anticontagio. Resteranno ovviamente in funzione i controlli da parte delle forze di polizia che potranno fare le multe. Anche i volontari delle guardie zoofile o ambientali possono fare contravvenzioni, ma non è certamente questa la missione che ha affidato loro il Comune. © RIPRODUZIONE RISERVATA