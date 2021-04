Latina, zona pub con tavoli in strada: via libera del Comune per la chiusura di via Neghelli

Via libera del Comune di Latina alla richiesta degli operatori della cosiddetta zona pub, la croce composta da via Neghelli e via Lago Ascianghi in cui ha sede la maggior parte dei locali notturni del capoluogo pontino. All'esito della riunione tenuta oggi in Comune, l'amministrazione di piazza del Popolo ha dato l'assenso alla chiusura della sola parte iniziale di via Neghelli, dal lunedì al giovedì, dalle 19 fino all'orario di chiusura dei locali; invece, per i giorni di venerdì, sabato e domenica la strada potrà essere chiusa per intero.

Questo consentirà ai locali di poter mettere più tavoli all'esterno, fino a 30 tavoli in più, per circa 120 coperti. Per le cene del fine settimana, inoltre, i locali della zona pub stanno già iniziando a ricevere le prenotazioni. La richiesta era nata dopo le indicazioni del Governo nazionale che hanno concesso la riapertura, con consumazione al tavolo, da seduti, per bar, ristoranti, pizzerie e pub, purché dotati di spazi esterni. La richiesta dovrà ora essere approfondita dall'amministrazione di piazza del Popolo con altri enti coinvolti.

