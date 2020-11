Alto Adige zona rossa, ma scuole e negozi riaprono da lunedì: merito dello screening di massa

In Alto Adige, zona rossa anti Covid almeno fino a 3 dicembre, tenta di tornare il più possibile alla normalità tornando alla scuola in presenza e all'apertura di tutti i negozi: lunedì 30 novembre riprenderà la didattica in presenza nelle scuole medie e apriranno tutti i negozi. Lo annuncia l'assessore Philipp Achammer, dopo una seduta notturna della giunta provinciale.

<div class="flourish-embed flourish-map" data-src="visualisation/1759833" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/1759833/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

«Il prossimo passo è stato fatto, ma dobbiamo restare prudenti! Igiene, distanza e mascherina!», scrive Achammer su Facebook. Dopo lo screening di massa, ogni settimana saranno testati a campione 4.000 altoatesini. A questi si aggiungeranno 900 persone del mondo della scuola.

