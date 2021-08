Domenica 15 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Fare un raffronto con il 2020, quando il Lazio era una Regione sostanzialmente chiusa e con la maggior parte dei ristoranti della città che rimasero con le saracinesche abbassate, non sarebbe facile. Il 15 agosto del centro storico di Rieti, però, questa volta, garantirà una buona pattuglia di ristoranti e bar aperti, alcuni sia a pranzo che a cena, altri soltanto per mezza giornata e, in alcuni casi, solamente per l’asporto. Fino ad ora, tuttavia, sono ancora poche le prenotazioni ricevute dai ristoranti che hanno scelto di restare aperti domani, nella giornata di Ferragosto e solo in un paio di casi i ristoratori spiegano di aver già registrato il “tutto esaurito”. In altre circostanze, invece, i titolari hanno indicato di avere, per il momento, il quaranta per cento in meno delle prenotazioni rispetto allo scorso anno.

L'elenco fornito

«Meglio dover controllare un Green pass, piuttosto che dover contare i ristoranti vuoti. L’importante è che le persone vengano», sintetizza il presidente di Ascom Confcommercio Lazio Nord, Nando Tosti, la cui associazione ha fornito l’elenco dei ristoranti e dei bar che hanno comunicato la loro apertura nel giorno di Ferragosto. Questi i ristoranti indicati da Ascom: Cantina Centro Italia (solo a cena pizza), Tito, Da Checco al Calice d’Oro, Baccus (asporto a pranzo), La Piazzetta (pranzo), Il Grottino, La locanda del Carro, San Francesco, La botte di Carla e Peppe (pranzo), LungoVelino Caffè (pranzo e cena solo alla griglia), Pizzeria Cintia (pranzo e cena), Da Antonietta (pranzo), Altervista (pranzo e cena), La taverna del capitano (pranzo e cena), Classe 88 (pranzo), La Palazzina (pranzo), La Foresta (pranzo e cena), Bevilacqua (pranzo e cena) e Antica Pentola (pranzo e cena). Tra i bar aperti a Ferragosto in centro storico, e sempre segnalati da Ascom, figurano La Lira, Caffè Cleri (mattina e pomeriggio), Bar Quattro Stagioni, Sazerac e Cioccolateria Napoleoni (mezzogiorno-mezzanotte). Possibili, ovviamente, altre aperture.