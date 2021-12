Palloni per Natale dalla Lega B, Terni spera di vincere con la Ternana il progetto per il campo di san Giovanni

Il 19 dicembre toccherà a Perugia, visto che lo stadio Curi ospita il derby di campionato Perugia-Ternana. Il 26 dicembre, però, sarà la volta di Terni, quando lo stadio Liberati ospiterà la gara tra i rossoverdi umbri e l'Ascoli. Iniziativa natalizia della Lega B, che porta nelle città della serie cadetta 100 palloni con alberi di Natale e Babbi Natale non convenzionali. La cosa rientra nell'iniziativa "Natale su tutti i campi", che la stessa lega mette a punto nell'ambito del progetto "Fattore campo" con il quale lo sponsor ufficiale è pronto a finanziare 60 mila euro per un progetto legato a una delle città (quello che risulterà vincitore attraverso il voto dei tifosi sul sito di "Bkt premia") e finalizzato alla riqualificazione di uno spazio cittadino di sport e di aggregazione sociale. Per Terni, la LegaB e l'amministrazione comunale di palazzo Spada hanno concordato di far partecipare al concorso il campo del quartiere San Giovanni, tra via Milazzo e largo Mezzetti, area in abbandono e in pessime condizioni da anni. Il progetto che concorre al finanziamento (ma la Ternana non trova ancora il voto dei tifosi ed è ultima in classifica) prevede la ripavimentazione del campo multifunzionale per calcio a 5 e pallacanestro, il rifacimento della recinzione, il recupero delle mura di cinta con nuovi murales ispirati allo sport e la riqualificazione della adiacente area adibita a parco con i giochi per i bambini. Oltre a questo, si punta a dotare la struttura anche di nuovi punti luce a led per l'illuminazione notturna e di un nuovo quadro elettrico.