Otricoli, torna Vinotricolando: il centro storico apre le porte alla tradizione gastronomica e all'arte

OTRICOLI E' tempo di Vinotricolando. L'appuntamento è per stasera, 5 agosto e domani, con due giorni di cantine aperte, tradizione gastronomica, musica, spettacoli e artisti di strada.

Un viaggio all'interno delle antiche mura di Otricoli che ospiteranno mostre fotografiche e di pittura di artisti locali, alla scoperta dei vini prodotti dalle cantine del territorio e degli antichi sapori, girovagando per le vie del piccolo borgo.

Un'occasione per girovagare fra le vie del piccolo borgo con l’imperdibile sosta al forno medievale, per gustare la focaccia tipica appena sfornata.

Non solo. Stasera alle 20,30 appuntamento con la musica di Los Adoquines de Spartaco, Stefano Rosa e Swing Pics. Mentre domani sarà la volta di Misirlou, The beauty and the beat e Stranavoglia.