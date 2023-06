Poggio di Otricoli, tutto è pronto per le Giornate Medievali. Fra magia e tradizione, seguendo il richiamo del fauno

OTRICOLI Poggio è pronto a dar vita alla sedicesima edizione delle Giornate Medievali. Per tre giorni, dal 14 al 16 luglio, il borgo umbro ai confini col Lazio diventerà teatro di spettacoli, esibizioni, performance ispirate al mondo medievale.

I visitatori potranno passeggiare nelle vie del borgo animato dai musici, dagli incontri con gli antichi giochi, i duelli in costume, gli sbandieratori, i falconieri, gli artigiani, il mercato.

Fino a notte inoltrata le Giornate Medioevali proporranno lungo le vie, nelle piazze, nelle terrazze, nelle case, nelle cantine, gli antichi usi e i costumi del borgo, le esibizioni, gli spettacoli, il mercato e gli artigiani al lavoro.

Nei punti più suggestivi del borgo verranno poi offerti gli antipasti, le zuppe, gli arrosti, le grigliate, i dolci tradizionali e la possibilità di apprezzare gli ambienti tipici delle hostarie, la birreria dei frati ed i forni con la focaccia tipica del luogo.

Personaggio simbolo della manifestazione di Poggio è il Fauno, al secolo Fabio Gatto.



«Per realizzare questo personaggio mi sono ispirato ai boschi – spiega – grazie anche al fatto che io vivo in un bosco.

Le zampe sono state realizzate con una protesi studiata in Nuova Zelanda per un film della Walt Disney, io all’inizio ero uno dei 10 in tutto il mondo ad utilizzare questa tecnica. Sul volto poi ho privilegiato trucchi che esaltassero le mie caratteristiche fisiche e così è venuto fuori un costume al quale sono molto affezionato».