Ospite speciale al saggio di danza al Secci: Azzurra Schena, la prima ballerina del Balletto di Roma incanta tutti

Giovedì 13 Luglio 2023, 09:21







Terni- Si è svolto al Teatro Secci di Terni lo spettacolo di fine anno della scuola di danza “Moonwalker ballet academy” diretta da Antonella Cirillo che ha visto la partecipazione speciale della prima ballerina del “Balletto di Roma” Azzurra Schena.

Già da anni supporto artistico e coreografico per la scuola, la ballerina, volto noto nel mondo della danza, ha incantato con il suo talento tutti presentando due coreografie di repertorio, una di danza classica, “La Esmeralda” e una di neoclassico “Il Cigno”.

Azzurra Schena ha iniziato e completato gli studi in Puglia; all’età di 18 anni ha debuttato nel ruolo di Giulietta con la Compagnia Nazionale del Balletto, diretta da Giuseppe Carbone. Inizia a danzare da solista all’interno di compagnie come Balletto di Puglia, Balletto di Milano, e nei Corpi di Ballo dell’Arena di Verona e del Teatro Massimo di Palermo. Nel corso degli anni ha calcato le scene dei maggiori teatri italiani ottenendo riconoscimenti da critica e pubblico e collaborando con coreografi di fama quali Amedeo Amodio, Toni Candeloro, Luciano Cannito, Mauro Bigonzetti, Mauro Astolfi, Giorgio Mancini, Michele Pogliani e Gianluca Schiavoni. Nel 2004 è entrata nell’organico del Balletto Di Roma e da quel momento ha iniziato a interpretare ruoli solistici e principali in tutte le produzioni della compagnia. Tra queste: Lo Schiaccianoci, nel ruolo di Clara, affiancata da Josè Perez,

Amilcar Moret Gonzales e André De la Roche; Giulietta e Romeo, Otello e Cenerentola di Fabrizio Monteverde in cui era rispettivamente i panni di: Giulietta, Emilia, Cenerentola, Lo Schiaccianoci di Volpini in cui ha interpretato nuovamente il ruolo di Clara. Protagonista in Giulietta e Romeo nelle tournée 2011 in Cina e 2018 in Argentina. Dal 2017 è tra i docenti delle Masterclass del Balletto di Roma e dal 2020 del CAP, Corso Avviamento Professionale. Nella stagione 2019-2020 ha interpretato il ruolo di Sancho Panza in “Io Don Chischotte” di Monteverde e ad ottobre 2020, al Teatro Verdi di Padova, ha ricevuto il “Premio Nazionale Stella D’Oro”, prestigioso riconoscimento che viene attribuito ai più brillanti danzatori sulla scena italiana ed internazionale.

"E' un onore per me e per le mie allieve poter lavorare con un artista dal calibro di Azzurra. Spero di poter continuare questa collaborazione; un grande arricchimento per la mia scuola"- ha detto la direttrice, Antonella Cirillo.