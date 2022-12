Orvieto. Sindaca Tardani: «Non verrà realizzata alcuna Rems alla mensa dell’ex caserma Piave»

«Non verrà realizzata alcuna Rems alla mensa dell’ex caserma Piave di Orvieto». Lo ha dichiarato la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, durante la seduta del consiglio comunale che si è svolto nel pomeriggio del 30 dicembre.

«L’ho chiarito questo pomeriggio durante il question time in consiglio comunale - scrive la sindaca nella sua pagina social - rispondendo a una sollecitazione della consigliera comunale di Progetto Orvieto, Beatrice Casasole. Come avevo già avuto modo di dire qualche giorno fa, si trattava di una semplice ipotesi di riutilizzo di un bene di proprietà della Asl espresso dall’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, in un discorso più ampio fatto durante la presentazione del progetto di rifunzionalizzazione dell’ex ospedale di piazza Duomo».

La sindaca Tardani ha anche aggiunto: «Mi auguro che questo possa fugare ogni dubbio, anche quelli di associazioni e comitati delle quali ho letto le prese di posizioni sulla stampa e sui social ma dalle quali non ho ricevuto nessuna richiesta ufficiale di incontro. La porta del mio ufficio è sempre aperta e resto a disposizione per ogni tipo di confronto e chiarimento».