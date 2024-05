Amelia, una notte al museo. Arte e spettacolo all'ombra del Germanico

AMELIA Il museo archeologico di Amelia aderisce a la Nuit Européenne Des Musées. L'appuntamento è per sabato 18 maggio dalle 15,30 alle 22,30.



Ideata nel 2005 dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese e dal 2011 estesa a tutta la comunità europea, con il patrocinio di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, l’iniziativa promuove la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Ad arricchire la visita in notturna la presenza nelle sale del museo, di "Un libro Abitato"- un'esperienza di lettura in movimento che si muove tra le pagine e le voci del verdecoprente book, un libro che racconta dieci anni della scena teatrale e artistica accolta nel territorio amerino con il progetto verdecoprente, curato da Roberto Giannini e Rossella Viti.



Nell'allestimento il pubblico è invitato ad abitare lo spazio del museo trasformato da grandi pagine appese fra i reperti, letture e ascolti silenziosi in cuffia, accompagnati dalle voci degli stessi artisti e spettatori che hanno partecipato alla scrittura collettiva del libro.



"Un libro Abitato" è una creazione dell'associazione Teatro Ippocampo, l’allestimento nel museo è in collaborazione con la società cooperativa l’Orologio-Business Unit Sistema Museo. La proposta è parte del Verdecoprente Umbria Fest 2024, del Maggio dei Libri e, il 17 e il 18, delle Giornate Nazionali C.Re.S.Co / Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, un'iniziativa già ospite del museo di Amelia nelle precedenti edizioni.



Sarà possibile fruire dell’installazione già a partire da venerdì 17 maggio fino a domenica 19 maggio, durante gli orari di apertura del museo archeologico.