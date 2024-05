Terni, incapucciati assaltano il bar Bippi di via Carrara: magro il bottino tanti i danni

TERNI - Nelle immagini girate dalle telecamere che sorvegliano la zona si vedono all’opera i due banditi.

Il volto coperto dal passamontagna e in mano tutti gli strumenti del mestiere per svaligiare il bar Bippi di via Carrara, nel cuore del centro.

Il colpo va in scena poco dopo le tre di notte e anche se i malviventi devono aver fatto un gran baccano per entrare nel locale nessuno pare essersi accorto di quello che stava accadendo.

I due, dopo aver forzato le inferriate a soffietto, si sono messi a spaccare la vetrata del bar che sta a due passi dalla scuola elementare Mazzini. Dal buco sono entrati nel locale a caccia di merce da portar via.

Hanno fatto razzia del denaro in cassa e hanno cercato ovunque. Lasciando danni consistenti.

Hanno avuto pure il tempo di bere qualcosa prima di allontanarsi col magro bottino dal locale del centro.

Ai titolari ieri mattina non è rimasto altro da fare che denunciare il furto alla polizia.

Sul posto sono giunti gli uomini della squadra volante e la scientifica, impegnata nei primi rilievi per trovare elementi utili a dare un nome ai malviventi.

Da una prima stima il bottino non sarebbe significativo ma sono consistenti i danni al locale, i cui proprietari hanno dovuto mettere mano al portafogli per sistemare le porte d’accesso al bar.

Le indagini della squadra mobile ternana possono contare sulle immagini che hanno immortalato i due all’opera. Sotto la lente anche i mezzi che, nelle ore in cui è stato messo a segno il furto, hanno effettuato l’accesso al varco della ztl che consente di entrare in via Carrara. Le indagini vanno avanti a ritmo serrato tra lo sconcerto dei commercianti che continuano a subire assalti notturni in un periodo non roseo per i furti.

Nei giorni scorsi era andato in scena l’ennesimo attacco al bar Coffee Time di via Martiri della Libertà.

Quella notte due uomini, con una busta calata sul volto, poco dopo mezzanotte hanno iniziato a colpire la vetrata blindata ma la spaccata non era riuscita. Si erano armati con un piede di porco col quale hanno tentato di scassinare la porta. Ci hanno provato per diverse volte e con violenza, tanto che hanno danneggiato i montanti. Il colpo, il terzo in poco più di un mese, stavolta non riesce ma il titolare David Liberati è esasperato: «Ho messo pure l’allarme col nebbiogeno ma non è scattato perché stavolta non sono riusciti a entrare. Così non viviamo più. C’è bisogno di più controlli, servono telecamere per sorvegliare questa zona dove troppi negozi continuano ad essere assaltati nell’indifferenza generale».