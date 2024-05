Gubbio, SuperEnalotto vincente al bar della Stazione

GUBBIO - La fortuna è tornata a far capolino nella città dove il SuperEnalotto nasconde ancora il 6 nell’estrazione numero 77 di giovedì scorso, con il jackpot arrivato a 22,3 milioni di euro in palio per il concorso di ieri sera. È stata grande festa, però, per un fortunato che ha centrato 2 punti 5 e 5 punti 4 da 116.977,01 euro complessivi. La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal bar della Stazione in via Beniamino Ubaldi. Hanno vinto in 42 con un sistema che viene giocato da una ventina d'anni.

La combinazione vincente è stata 10, 11, 27, 31, 66, 83, J 25, SS 57. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì ha assegnato 441.679 vincite. L’ultimo 6 da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro. «È stata la prima vincita importante nel nostro locale e siamo andati vicini al colpo grosso», hanno confessato emozionati e felici dal bar della Stazione che sorge proprio dove passava il treno con i binari bombardati nella seconda guerra mondiale e mai ripristinati.

Nei mesi scorsi c’erano state anche altre buone vincite, l’ultima delle quali al SuperEnalotto il 25 settembre alla tabaccheria Dolci Tentazioni di Luca Rialti, in corso Garibaldi, dov’è stato centrato un 5 da 41.259,93 euro con una schedina da poco (non un sistema).

Nessuno però ha mai dimenticato la supervincita del 22 settembre 2011 quando al bar Europa, nella centralissima via Matteotti, un sistema da un centinaio di quote ha portato al 6 con oltre 65 milioni che hanno fatto felici 85 eugubini che avevano preso anche più di una quota. Quella vincita ha consegnato a Gubbio la fama di città fortunata e in effetti anche andando avanti negli anni ci sono state altre vincite anche corpose nei vari giochi, come il Gratta e Vinci che in qualche caso avrebbe premiato con certezza qualche eugubino.