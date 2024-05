Sabato 18 Maggio 2024, 08:37

PERUGIA - Si allungano di sessanta giorni i lavori alla Ripa di Pretola. L’intervento, previsto nell’ambito del piano di mitigazione del rischio idrogeologico e che ora cresce con una variante, è finanziato dal Pnrr con 2,3 milioni di euro. L’ultima novità, racchiusa nella determinazione dirigenziale 1480 dell’unità operativa Manutezioni e protezione civile del Comune, racconta anche dell’aumento dei costi per le lavorazioni previste con la variante, con una maggiore spesa di 340mila euro (340.964,60 per la precisione). La necessità di eseguire ulteriori intervetni è emersa «durante il corso dei lavori» a seguito «di circostanze impreviste ed imprevedibili riferite alle opere in parete e alla viabilità comunale». Lo spiega il documento, pubblicato unitamente ad una serie di allegati che entrano nel dettaglio tecnico.

In sintesi, per quanto riguarda i lavori da effettuare sulla parete, i tecnici al lavoro hanno previsto l’abbattimento di volumi instabili mediante l’impiego di malte espansive e l’integrazione delle chiodature di ancoraggio della rete corticale. Previsto anche il ripristino e miglioramento del fosso di guardia a monte dell’area individuata come “zona 4”. Articolato anche il fronte degli interventi in strada dove, considerate «le pessime condizioni della pavimentazione stradale che sono state aggravate su tutta la tratta dall’impiego di mezzi pesanti per l’esecuzione delle opere in appalto» e considerata anche «la necessità di eseguire la predisposizione delle nuove linee» (cioè dei sottoservizi presenti) viene disposto il ripristino della pavimentazione bituminosa per un’estensione complessiva di 500 metri lineari. Il nuovo pacchetto stradale, si legge nella documentazione, prevede la realizzazione di uno strato di base di 10 centimetri, uno strato di binder di 5 ed un tappetino (strato di usura) di 3 centimetri. La nuova pavimentazione bituminosa sarà «realizzata con bitume “modificato hard” che conferisce alla pavimentazione stessa migliori caratteristiche di durata e resistenza». Prevista anche la sostituzione delle barriere di sicurezza stradali esistenti. Il pacchetto completo ha portato alla predisposizione di una variante in corso d’opera.

A livello economico, l’appalto partita da 1.563.047,81 euro per lavori (1.517.556,41 lavori a misura soggetti a ribasso, con il contrato iniziale fissato in 1.042.374,21 euro, più 45.491,40 costi della sicurezza), più 736.952,19 per somme a disposizione della stazione appaltante. L’aumento dell’importo contrattuale «pari a circa il 32,71%» risulta «coperto dalle somme a disposizione all’interno del quadro economico».

Se da un lato l’intervento di consolidamento era atteso da anni, dall’altro c’è da ricordare che a più riprese il quartiere di Pretola, ma anche residenti di Ponte Valleceppi, avevano alzato la voce per le interruzioni legate alla situazione in corso. Una volta ultimati, la viabilità tornerà a doppio senso di circolazione dopo anni di senso unico alternato e chiusure a singhiozzo.