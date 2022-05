Orvieto. Sabato 14 maggio il giornalista Giorgio Santelli presenta il suo romanzo d'esordio "Sotto le ceneri"

Organizzato dall’associazione “Cantiere Orvieto” e in collaborazione con la Libreria Giunti, sabato 14 maggio alle 18:00, presso l’Atrio del Palazzo dei Sette a Orvieto, si terrà la presentazione del romanzo giallo “Sotto le Ceneri” scritto dal giornalista di Rainews24 Giorgio Santelli. Con lui, per scambiare quattro chiacchiere e interloquire con il pubblico, ci saranno la giornalista Beatrice Curci caporedattrice di Stradenuove.net e Gianluigi Basilietti, corrispondente Ansa e direttore de l’Enologo, già corrispondente per il Corriere dell’Umbria e capo della redazione di Terni de Il Giornale dell’Umbria.

Il romanzo giallo, che trae spunto dalla cronaca e dallo sversamento di ceneri che negli anni ’80 catapultò nel territorio umbro milioni di tonnellate di ceneri di carbone dalla centrale Enel di La Spezia, fa parte di quella tipologia di romanzi fiction-non fiction. La storia dei personaggi, completamente inventati, si intreccia con fatti di cronaca che hanno raccontato l’orvietano di quegli anni. Presenta poi un territorio che ha immense risorse storiche, artistiche e ambientali ma che nel passato e in parte anche oggi rischia di essere penalizzato da scelte discutibili rispetto alla valorizzazione dello stesso, sacrificando spesso la propria vocazione culturale e ambientale a scapito di opzioni economiche non in linea con le proprie straordinarie possibilità.

Il romanzo, che ha il suo prologo con un “provocato” incidente sull’Autostrada del Sole tra Fabro e Orvieto e sulla comparsa di uno strano fantasma che se la prende con i camionisti che sostano in un’area di servizio di questo tratto autostradale e che rappresenta la chiave di volta della dinamica narrativa, condisce il giallo con quelle atmosfere fatte di mistero, attesa e sorpresa, proprie di questo genere letterario.

Il romanzo di esordio di Giorgio Santelli, che nel passato ha pubblicato saggistica per Melampo, Feltrinelli e Zolfo, sarà presente anche al salone del libro di Torino il 22 maggio e partecipa al premio Campiello.