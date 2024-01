Orvieto, il pozzo di San Patrizio segna un altro record di presenze: nel 2023 oltre 254mila ingressi

Il pozzo di San Patrizio a Orvieto segna un nuovo record di visitatori: nel 2023 gli ingressi sono stati 254.645, ben 6.650 in più rispetto al precedente primato stabilito lo scorso anno, il 20% in più in confronto al dato del 2019, anno pre pandemia.

"Negli ultimi cinque anni, di cui due pesantemente condizionati dall’emergenza Covid – commenta la sindaca Roberta Tardani – più di un milione di persone ha visitato il pozzo di San Patrizio di Orvieto e per ben 3 volte è stato migliorato il record di ingressi in un processo di crescita costante. Il risultato del 2023 rappresenta un importante traguardo, peraltro raggiunto in un anno in cui per diversi giorni a settembre il monumento è stato chiuso per consentire i lavori di installazione dei corrimano e delle protezioni ai finestroni, interventi da tempo auspicati e necessari per garantire una visita più sicura. Il dato che ci restituisce il Pozzo di San Patrizio, da qualcuno considerato poco significativo – prosegue – in realtà ha molteplici significati.

Innanzitutto dai biglietti del Pozzo arrivano incassi per circa un milione di euro, una parte importante del bilancio del Comune di Orvieto, e come la gran parte delle risorse derivanti dai flussi turistici questi vengono reinvestiti nei servizi per la città e per i residenti".

La sindaca sottolinea come ora "sarà necessario, e non scontato, consolidare i livelli raggiunti e proseguire nell’obiettivo di aumentare la permanenza media dei turisti nel solco del progetto Orvieto Experience, recentemente avviato e legato alla valorizzazione delle esperienze sul territorio, e con il fondamentale apporto degli operatori privati nella qualificazione dell’accoglienza turistica".

A partire dal 16 gennaio la custodia e la gestione di tutti i servizi del pozzo di San Patrizio saranno affidati alla società Coop Culture che si è aggiudicata l’appalto per i prossimi cinque anni.